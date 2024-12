Zypern vs. Kosovo, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Im ersten Spiel des Nations-League-Tages treffen heute Zypern und Kosovo aufeinander. Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Infos zur Partie und ihrer Übertragung im TV und Livestream.

Auch in Liga C der Nations League geht es am heutigen Montag (9. September) weiter, unter anderem sind Zypern und Kosovo gefragt. Der Anstoß in der AEK Arena ist für 18 Uhr angesetzt.