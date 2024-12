Der Zeitplan soll schon stehen: Real Madrid rechnet mit einem Transfer von Alphonso Davies vom FC Bayern München

Die Verantwortlichen des spanischen Rekordmeisters Real Madrid sind guter Dinge, das Rennen um Alphonso Davies vom FC Bayern gewonnen zu haben. Das schreibt die As. Bei den Blancos rechne man damit, dass der Kanadier im Sommer 2025 ablösefrei kommt.

Demnach freue man sich bei Real, dass die Strategie aufgegangen sei, Davies beim FCB in sein letztes Vertragsjahr gehen zu lassen. Der Linksverteidiger habe den zwischenzeitlichen Bemühungen des FCB widerstanden, sein Arbeitspapier zu verlängern. Als auch ein Angebot aus Madrid mit einer verhältnismäßig kleinen Ablöse in diesem Sommer abgelehnt worden sei, habe man bei Real den Entschluss gefasst, mit Ferland Mendy und Fran García in diese Saison zu gehen. Auf Davies wollte man dann eben ein Jahr warten.

Nun sei es der Plan der Verantwortlichen, nach dem 1. Januar, wenn Davies offiziell mit anderen Vereinen verhandeln darf, den Transfer zügig einzutüten. Mit Rücksicht auf die Bayern werde eine Verkündung allerdings erst später erfolgen.

Spekulationen um einen mögliche Transfer von Davies zum Champions-League-Gewinner halten sich seit Monaten. Eine vorzeitige Verlängerung beim FC Bayern hatte sich im Frühjahr 2023 auch wegen der angespannten Situation rund um die Entlassung des damaligen Sportvorstands Hasan Salihamidzic zerschlagen.

Bemühungen der aktuellen Münchener Führung um Max Eberl, mit Davies zu einer Einigung zu kommen, blieben ebenfalls erfolglos. Unterschiedliche Auffassungen über die Höhe des Gehalts seien der wesentliche Faktor, heißt es. Eberl betonte in dem Zuge, dass der FCB seine Offerte an den 23-Jährigen nicht mehr nachbessern werde.