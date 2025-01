"Wie kann man da keinen Elfmeter geben?" - Wütender Emre Can stänkert nach Niederlage des BVB gegen den Schiedsrichter

Der BVB kassierte in Frankfurt die nächste Niederlage. Hinterher sorgte auch ein verweigerter Elfmeterpfiff für erhitzte Gemüter.

Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can hat nach der 0:2-Niederlage des BVB bei Eintracht Frankfurt am Freitagabend heftige Kritik an Schiedsrichter Daniel Schlager geübt. Can brachte dabei sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass Schlager nach einem durchaus elfmeterwürdigen Einsteigen von Eintracht-Verteidiger Nnamdi Collins gegen Dortmunds Jamie Gittens in der 77. Minute nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte.