West Ham United vs. Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Meister Manchester City ist zu Gast bei West Ham United, um den 3. Spieltag der Premier League zu bestreiten. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

In der Premier League steht am heutigen Samstag, den 31. September, der 3. Spieltag an. Unter anderem steht auch die Partie zwischen West Ham United und Manchester City an. Im Olympic Stadium in London wird die Partie um 18.30 Uhr angestoßen.