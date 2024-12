Wechsel fix! AS Rom gibt Verpflichtung von Mats Hummels bekannt

Der Wechsel von Rio-Weltmeister Mats Hummels (35) zur AS Rom ist perfekt. Der Innenverteidiger unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag beim italienischen Erstligisten, am Abend bestätigte der Klub entsprechende Berichte, ohne allerdings Details zu nennen.

Kaum war Mats Hummels in Italien gelandet, da wurde er auch schon von zahlreichen begeisterten Fans umringt. "Hummels, Hummels, Willkommen!", schallte es dem langjährigen Nationalspieler bei seiner Ankunft am Flughafen entgegen.

Fleißig schrieb der Rio-Weltmeister inmitten des Trubels Autogramme und erwiderte mit einem Grinsen: "Forza Roma!" Zweieinhalb Monate nach seinem Abschied von Borussia Dortmund hat die Transfer-Saga ein Ende, nur Stunden nach seiner Ankunft in der Ewigen Stadt gab die AS Rom die Verpflichtung des Innenverteidigers bekannt.

"Benvenuto a Roma, Mats!", schrieb der Klub, der sich auf einen Spieler mit "enormer internationaler Erfahrung" freute. Als der Deal perfekt war, hielt Hummels sein neues Trikot mit der angestammten Nummer 15 in die Kamera und lächelte.

Im Alter von 35 Jahren wagt der Abwehrspieler, der bislang für den BVB und Bayern München gespielt hat, beim italienischen Erstligisten das erste Auslandsabenteuer seiner Karriere. Bereits am Mittwochvormittag hatten Medien über den bevorstehenden Medizincheck berichtet, am frühen Nachmittag machten dann Videos von Hummels Ankunft in Italien die Runde in den Sozialen Netzwerken.