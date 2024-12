Vier Wochen unter Polizeischutz! Bundesliga-Schiedsrichter enthüllt Morddrohungen und emotionalen Moment mit seinem Sohn nach BVB-Spiel

Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann hat verraten, dass er nach dem Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund (1:1) am 28. April 2023 Moddrohungen erhalten hat. Die Polizei klingelte sogar an seiner Tür und sorgte für einen emotionalen Moment mit seinem Sohn.

Schon am Tag nach der Partie hatten die Behörden an seiner Haustür geklingelt. "Sie hätten konkrete Morddrohungen gegen meine Familie und mich erhalten", hieß es laut Stegemann, der von den Ereignissen vor anderen Schiedsrichtern in der Sporthochschule Köln berichtete.

Schon nach Abpfiff in der Kabine hatte er eine Nachricht von seiner Frau auf seinem Handy vorgefunden. "Oh mein Gott, sie zerreißen dich", habe sie ihm geschrieben.

Der Auslöser: Beim Stand von 1:1 war Karim Adeyemi in Bochums Strafraum vom bereits verwarnten Danilo Soares rüde zu Fall gebracht worden. Anstelle einer Gelb-Roten Karte und Elfmeter entschied Stegemann sich jedoch dazu, die Szene weiterlaufen zu lassen. Auch der VAR korrigierte die klare Fehlentscheidung nicht.

Zum Zeitpunkt der Partie hätte der BVB mit einem Sieg weiter Druck auf den Verfolger FC Bayern München ausgeübt, büßte letztlich aber zwei Punkt ein. Am letzten Spieltag zog der deutsche Rekordmeister nach großem Drama noch an den Dortmundern vorbei.