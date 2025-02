Drama kurz vor Schluss: Nach der Blamage im FA-Cup hat der FC Liverpool auch in der Premier League einen Nackenschlag hinnehmen müssen.

Beim FC Everton kamen die Reds in einem umkämpften Merseyside-Derby nach einem Last-Minute-Gegentor nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Trotzdem führt das Team von Trainer Arne Slot die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung vor dem FC Arsenal an. Am Montag hatte Liverpool noch sensationell gegen den Zweitligisten Plymouth Argyle im Pokal verloren.