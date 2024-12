Verlängerung beim FC Bayern? Max Eberl gibt Update im Poker mit Leroy Sané

Laut Sportvorstand Max Eberl finden weiterhin Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung von Leroy Sané beim FC Bayern München statt.

"Wir sind im Austausch mit seinem Agenten. Wir werden eine Entscheidung verkünden, wenn es eine gibt. Wir haben einen ganz offenen Austausch miteinander", sagte Eberl bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Sanés aktueller Kontrakt läuft bis 2025, zuletzt wurde der 28-jährige Flügelstürmer auch mit dem FC Barcelona und Manchester United in Verbindung gebracht.

Beim FC Bayern kam Sané nach seiner Leistenoperation im Sommer in der laufenden Spielzeit noch nicht über Kurzeinsätze hinaus. Als einziger renommierter Münchner Offensivspieler stand er noch in keinem Pflichtspiel unter Trainer Vincent Kompany in der Startelf.