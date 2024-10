Macht er es diesmal einfach umgekehrt? Leroy Sané vor unklarer Zukunft beim FC Bayern München

© getty

Leroy Sane beim FC Bayern: Einziger Offensivspieler ohne Startelfeinsatz

In den sechs Spielen seitdem reichte es aber nur zu vier Einwechslungen, zweimal saß Sané 90 Minuten lang auf der Bank - unter anderem zuletzt beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt.

Dabei musste Kompany mit dem verletzten Musiala gegen Frankfurt sogar einen Fixstarter ersetzen. Auf mögliche Vertreter angesprochen, sagte der Trainer vorab: "Leroy ist natürlich auch ein Spieler dafür." Den Vorzug in der Startelf bekam aber letztlich Thomas Müller, zuvor hatten sich auch Kingsley Coman und Mathys Tel von Beginn an zeigen dürfen. Sané ist der einzige etablierte Offensivspieler, der in dieser Saison noch gar nicht in der Startelf stand.

Das bis dato sanfte Heranführen war auch mit Blick auf die hartnäckigen Probleme der vergangenen Rückrunde grundsätzlich abgesprochen, in den nun anstehenden drei englischen Wochen bis zur nächsten Länderspielphase im November erwartet Sané aber Startelfeinsätze. Idealerweise will er bei den November-Länderspielen gegen Bosnien und Herzegowina und in Ungarn sein Comeback im DFB-Team feiern.