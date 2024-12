Proteste gegen Klubboss: Valencia-Fans unter Hausarrest gestellt

Nach Protesten gegen Klubbesitzer Peter Lim sind zwei Fans des spanischen Erstligisten FC Valencia auf ihrer Hochzeitsreise in Singapur festgesetzt worden. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend, darunter die Marca.

Der Verein veröffentliche am Dienstag ein Statement und äußerte den "Wunsch, dass dieser Vorfall den besten und schnellsten Ausgang" nehmen soll. Der Klub stehe im Austausch mit der spanischen Botschaft in Singapur.

Dani Cuesta und seine Ehefrau Mireia Saez hatten in den Sozialen Medien Fotos veröffentlicht, auf denen sie neben einem Anwesen des singapurischen Klubbesitzers Lim ein Transparent mit der Aufschrift "LIM GO HOME" hoch hielten. Außerdem wurde ein Aufkleber mit der Aufschrift "LIM OUT" an der Eingangstür befestigt.