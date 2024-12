TSV 1860 München vs. VfL Osnabrück heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Der TSV 1860 München und der VfL Osnabrück stehen sich in der 3. Liga gegenüber. SPOX zeigt, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

In der 3. Liga geht es im Moment Schlag auf Schlag. Erst am Wochenende fand noch der 10. Spieltag statt, schon geht es Tage danach mit dem 11. Spieltag weiter. Der TSV 1860 München und der VfL Osnabrück bestreiten am heutigen Mittwoch, den 23. Oktober, ihr Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße (München), wo es um 19 Uhr losgeht.