Tottenham Hotspur vs. Manchester City heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Manchester City ist zu Gast bei Tottenham Hotspur, um das Spiel der 34. Premier-League-Runde nachzuholen. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Dienstag (14. Mai) wird in der Premier League das Spiel des 34. Spieltags zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City nachgeholt. Für beide Mannschaften ist die Partie von großer Bedeutung. Die Spurs haben theoretisch noch die Chance, Platz vier von Aston Villa zu holen, der Abstand beträgt zwei Spiele vor Schluss aber bereits vier Zähler. City hingegen kämpt um die Meisterschaft. Arsenal führt die Tabelle momentan mit einem Punkt Vorsprung an, die Gunners haben aber auch ein Spiel mehr absolviert.

Der Kracher wird im Tottenham Hotspur Stadium in London angestoßen, um 21 Uhr geht es los.