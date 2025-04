"Ich würde lieber nicht antworten, aber…": Thomas Tuchel vom FC Bayern München spricht über seine Zukunft

Thomas Tuchel ist bis Saisonende noch Trainer beim FC Bayern München. Wie es danach mit dem 50-Jährigen weitergeht, steht noch in den Sternen. Gegen eine Rückkehr in die englische Premier League hätte Tuchel aber wohl nichts einzuwenden.

"Ich würde lieber nicht antworten, aber es ist kein Geheimnis, dass ich es bei Chelsea geliebt habe. Ich habe es geliebt in England und ich habe es vor allem in der Premier League geliebt. Es war eine ganz, ganz besondere Zeit und ich erinnere mich sehr gerne daran zurück", sagte der gebürtige Krumbacher in einem Interview mit TNT Sports auf seine Zukunft angesprochen.

Tuchel war vom Januar 2021 bis September 2022 Trainer des FC Chelsea. Mit den Blues gewann er neben der Champions League 2021/22 auch den UEFA Supercup und die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Zudem wurde er für seine Leistungen in der Saison 2021/22 zum Weltklubtrainer des Jahres ausgezeichnet.

Aktuell liegt Tuchels Fokus jedoch auf dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid (Hinspielergebnis: 2:2). Mit den Bayern will er eine verkorkste Saison auf der Zielgeraden noch retten, bevor sich im Sommer dann höchstwahrscheinlich endgültig die Wege trennen.