Sturm Graz und Austria Wien treffen heute in der Österreichischen Bundesliga aufeinander. SPOX verrät, wie ihr das Spiel sehen könnt.

Die Winterpause in Österreich ist zu Ende, in der Bundesliga wird endlich wieder Fußball gespielt. Am heutigen Freitag, den 7. Februar, eröffnen der FK Sturm Graz und Austria Wien den 17. Spieltag. Das Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenzweiten wird um 20.30 Uhr angestoßen, als Spielstätte dient die Merkur Arena in Graz.