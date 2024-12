Skurrile Aussage von Neueinkauf des FC Barcelona: "Würde mich nicht aufstellen"

Wojciech Szczesny kam in einer Not-Situation zum FC Barcelona - und hat nun mit einer bestimmten Aussage überrascht.

Aufgrund der schweren Verletzung von Stammtorhüter Marc-André ter Stegen hat der spanische Tabellenführer FC Barcelona Anfang Oktober den vereinslosen Wojciech Szczesny verpflichtet. Dass der Pole bislang nicht für die Katalanen zum Einsatz kam, scheint ganz nach dem Geschmack des 34-Jährigen.

In einem Interview mit dem polnischen TV-Sender Eleven Sports sagte Szczesny: "Ich habe dem Trainer gesagt, dass ich mich an seiner Stelle nicht aufstellen würde, selbst wenn ich jetzt zu 100 Prozent bereit wäre. In dieser Geschichte geht es nicht um mich. Wenn die Mannschaft gut funktioniert, kann man sie mit unnötigen Änderungen nur ruinieren. Ich habe mein Ego in die Tasche gesteckt."

Szczesny hatte Ende August seinen Vertrag beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin aufgelöst und eigentlich seinen Rücktritt erklärt, um sich mehr seiner Familie zu widmen. "Mein Körper fühlt sich noch bereit für Herausforderungen", sagte der langjährige Nationalkeeper damals, nur das "Herz nicht mehr".