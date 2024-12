Schon wieder Kritik an Erik ten Hag: "Bizarre" Auswechslung von Marcus Rashford stößt auf Unverständnis

Der umstrittene United-Trainer lieferte mit einem Wechsel in Porto erneut Stoff für Diskussionen.

Die Auswechslung von Stürmer Marcus Rashford bei Manchester Uniteds 3:3 gegen den FC Porto in der Europa League am Donnerstagabend sorgt für Stirnrunzeln. Besonders die Begründung von Teammanager Erik ten Hag für seine Maßnahme können auf der Insel viele Fans und Experten nicht nachvollziehen.

Rashford erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für die Gäste im Estádio do Dragão, bereitete Rasmus Höjlunds Treffer vor und war in Durchgang eins der stärkste Spieler auf dem Rasen. Nach 45 Minuten aber war für den englischen Angreifer Feierabend. Ten Hag nahm ihn beim Stand von 2:2 für Alejandro Garnacho raus. Viele Fans fürchteten bereits eine Verletzung Rashfords, bis ten Hag nach dem Spiel am Mikrophon von TNT Sports aufklärte.

Demnach habe er Rashford aus Gründen der Belastungssteuerung runtergenommen: "Wir müssen rotieren. Wir haben Garnacho nicht von Anfang an aufgestellt, aber er hat nicht nur am Sonntag, sondern auch in der ganzen Saison großartig gespielt. Für uns geht es jetzt schnell zurück und dann zu Villa, die sich einen Tag länger erholen konnten. Und wir haben ein Auswärtsspiel. Wir wollen frische Spieler am Sonntag auf dem Platz."

Der Reporter fragte nach, ob es nicht anders möglich gewesen wäre, Rashford mehr Einsatzminuten zu geben. Daraufhin meinte ten Hag nur: "Wir müssen Garnacho spielen lassen."

Allerdings lag Rashfords letzter Einsatz über 90 Minuten schon mehrere Wochen zurück, während Garnacho in den vergangenen beiden Partien jeweils die volle Distanz absolvierte.