Maguire rettet Manchester United in Unterzahl - Hummels bei Roma-Pleite wieder nur Zuschauer

Manchester United und der stark kritisierte Trainer Erik ten Hag haben die nächste herbe Niederlage gerade so vermieden. Nach der 0:3-Heimniederlage in der Liga am Wochenende gegen Tottenham Hotspur reichte es immerhin zu einem Remis in der Europa League beim FC Porto.

Beim 3:3 (2:2) verspielte der englische Rekordmeister zunächst eine 2:0-Führung, ehe Harry Maguire (90.+1) das zweite Unentschieden der Saison rettete. Zuvor hatten Marcus Rashford (7.) und Rasmus Höjlund (20.) für United getroffen, Pepe (27.) und Samu (34./50.) drehten die Partie. Bruno Fernandes sah bei den Gästen die Gelb-Rote Karte (81.).

Der portugiesische Spielmacher war schon gegen Tottenham vom Platz geflogen. Nach 241 Spielen für United ohne Platzverweis musste Fernandes nun zweimal in Folge vorzeitig runter.

Ten Hag steht bei United massiv in der Kritik. Nach dem schwachen Saisonstart hieß es zuletzt in den Medien, dass der Niederländer nach dem Debakel gegen die Spurs noch zwei Spiele Zeit bekomme, das Ruder herumzureißen. Ob das turbulente 3:3 von Porto ihm mehr nützt als schadet sei dahingestellt. Am Wochenende trifft ten Hag mit United auf Bayern-Bezwinger Aston Villa.