RTL, SKY oder DAZN: Wo läuft AS Rom vs. Eintracht Frankfurt in der Europa League heute live im Free-TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt spielt in der Europa League heute bei der AS Rom. Bei welchem Anbieter das Spiel live läuft, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Donnerstag, 30. Januar, ist Eintracht Frankfurt am 8. Spieltag der Ligaphase in der Europa League bei der AS Rom gefordert. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr im Stadio Olimpico. Während der Bundesligist als Tabellenzweiter (16 Punkte) bereits mit einem Unentschieden die direkte Qualifikation für das Achtelfinale perfekt machen würde, bangen die Römer um Mats Hummels als 21. noch um das Erreichen der Playoffs.

Wo läuft AS Rom vs. Eintracht Frankfurt heute? Auf RTL, Sky oder DAZN? Das verrät Euch SPOX.