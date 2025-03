RTL, Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt die Europa und Conference League die Hinspiele im Achtelfinale heute live im Free-TV sowie Livestream?

Ihr fragt Euch, wer die Achtelfinal-Hinspiele in der Europa und Conference League heute live zeigt? SPOX hat die Antwort!

In der Champions League sind die Hinspiele des Achtelfinals bereits absolviert, fehlt noch die Europa League und Conference League. Die Partien der beiden Wettbewerbe finden am heutigen Donnerstag, dem 6. März, statt. Unter anderem kämpft auch Eintracht Frankfurt um das Weiterkommen in der Europa League.

Aber wo könnt Ihr im TV und Livestream einschalten? RTL, Sky oder DAZN? Dieser Artikel klärt auf.