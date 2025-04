Patrik Schick: Bayer Leverkusens Luxusproblem, das der FC Bayern München im Moment gerne hätte

Patrik Schick ist in bestechender Form und erhebt mit seinen Leistungen Anspruch auf einen Stammplatz. Warum Bayer deswegen ein Luxusproblem hat.

Mit der Verletzung von Harry Kane steht der FC Bayern München vor Problemen, die der Rekordmeister lange nicht mehr hatte: Wie überbrückt man die Zeit ohne den besten Torschützen der Liga, der in 19 Pflichtspielen satte 20 Treffer geschossen hat? Auf der so wichtigen Stürmerposition hat der sonst so tiefe Kader der Münchner keine wirkliche Alternative, die Kane zu hundert Prozent ersetzen kann - ein Dilemma, in dem ausgerechnet Bayer Leverkusen, Bayerns Pokal-Gegner am Dienstag, so nicht steckt.

Auch der amtierende Meister muss zurzeit in Form von Victor Boniface (Oberschenkelverletzung) den Ausfall seines gefährlichsten Angreifers verkraften. Anders als der FC Bayern hat die Werkself jedoch eine passende Antwort auf ihr Problem. Mit Patrik Schick hat man einen der besten Back-up-Stürmer der Welt in den eigenen Reihen. Obwohl der Tscheche vor allem zu Beginn der Saison unter Trainer Xabi Alonso kaum zu Einsatzminuten kam, hatte er überhaupt kein Problem damit, nun in seine neue alte Rolle zu schlüpfen und Boniface adäquat zu ersetzen - und vielleicht sogar mehr als das.

In den vergangenen vier Pflichtspielen erzielte Schick wettbewerbsübergreifend sechs Tore und war dadurch mehr als tatkräftig daran beteiligt, dass Bayer zehn von möglichen zwölf Punkten einfuhr. Mit seinem 48. Treffer im 100. Einsatz für Bayer stellte Schick beim 2:1-Sieg gegen Union Berlin am Samstag zudem den Vereinsrekord von Sturmlegende Ulf Kirsten ein.