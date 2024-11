"Nicht gut und nicht erlaubt": Erneute Aufregung um Victor Boniface

Erneute Aufregung um Victor Boniface

Auf dem Video, das mittlerweile nicht mehr auf der Plattform zu sehen ist, soll Boniface als Fahrer bei Tempo 140 immer wieder auf sein Mobiltelefon in der rechten Hand geschaut haben. Das Benutzen des Handys am Steuer ist in Deutschland verboten und wird mit Bußgeld und einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg bestraft.

Die turbulenten Wochen für Boniface setzen sich damit fort. Mitte Oktober wurde der 23-Jährige mit der nigerianischen Nationalmannschaft vor dem Auswärtsspiel in Libyen über 15 Stunden am Flughafen festgehalten, eine Woche später war er als Beifahrer in einen schweren Autounfall verwickelt. Der Wagen überschlug sich, Boniface kam mit leichten Verletzungen davon. In der vergangenen Länderspielpause zog er sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fehlt derzeit.