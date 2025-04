Olympique Marseille vs. Atalanta Bergamo heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Europa League Halbfinale Hinspiel im TV und Livestream?

Olympique Marseille und Atalanta Bergamo treten heute im Halbfinal-Hinspiel der Europa League gegeneinander an. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In der Europa League geht es am heutigen Donnerstag, den 2. Mai, so richtig zur Sache, wenn die Halbfinalrund mit den Hinspielen beginnt. Ein einem der beiden Partien kriegt es Olympique Marseille mit Atalanta Bergamo zu tun. Um 21 Uhr geht das Duell los, gespielt wird im Orange Vélodrome in Marseille.

Der französische Topklub sicherte sich sein Halbfinalticket mit einem knappen Sieg im Elfmeterschießen über Benfica Lissabon. Atalanta hat dagegen in seinem Viertelfinale überraschend schneller sein Ziel erreicht. Gegen den FC Liverpool siegte der Serie-A-Klub nach Hin- und Rückspiel mit 3:1.

Im Parallelspiel treffen zur selben Uhrzeit Bayer Leverkusen und AS Rom aufeinander.