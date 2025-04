Nach seinem angekündigten Ausstieg bei 1860 München bereut Hasan Isamik die Art und Weise der Verkündung und widerspricht Hoeneß deutlich.

Nur einen Tag nachdem Hasan Ismaik öffentlichkeitswirksam angekündigt hat, seine Anteile an 1860 München verkaufen zu wollen, bereut der Mehrheitseigentümer des Drittligisten seinen TV-Auftritt per Live-Schalte in der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Rundfunks.