Nuri Sahin rückt beim BVB deutlicher in den Fokus! Diese Baustellen hat der Trainer zu verantworten

Erneut verweigerte Dortmund gegen den VfB die Arbeit. Das rückt auch Nuri Sahin in den Fokus. Der BVB-Trainer hat einige Baustellen zu verantworten.

"Nicht zu erklären" sei es gewesen, sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl. "Das siehst du nicht kommen", befand Trainer Nuri Sahin. Beim BVB ist man nach der abermaligen Arbeitsverweigerung gegen Angstgegner VfB Stuttgart (Ergebnis diesmal: 1:5) bereits nach dem 4. Bundesliga-Spieltag an einem wohlbekannten Punkt angekommen.

Wie so oft in den vergangenen Jahren erlitten die Westfalen einen kompletten Systemausfall, der alle Verantwortlichen vollkommen überrascht trifft. Dass der BVB gegen Vereine, die sich wie nun die Schwaben für die Champions League qualifiziert haben, mehrfach und teils deutlich unterlegen den Kürzeren zog, ist jedoch keine Neuigkeit mehr: 14 der vergangenen 21 solcher Duelle hat der BVB zuletzt verloren, nur vier davon gewonnen.

Mit sieben Punkten aus vier Spielen und bereits fünf Zählern Rückstand auf die Tabellenspitze ist die Borussia bestenfalls solide in die Liga gestartet. Das Desaster vom Neckar rückt nun erstmals auch Sahin deutlicher in den Fokus - und der hat in der Tat einige Baustellen zu verantworten.