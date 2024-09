Erster tiefer Kratzer im Experiment Nuri Sahin! Desolater BVB wirft Fragen auf - der VfB Stuttgart liefert Antworten!

© getty

Knallharte Worte! Nuri Sahin zerlegt eigene Mannschaft

Sahin wird folglich einiges überdenken müssen, obwohl er gewiss noch keine Erklärung für all das haben wird. Er selbst wurde im Anschluss ebenfalls deutlich und sprach von fehlenden Basics.

"Bei uns war das von der ersten bis zur letzten Minute gar nix heute. Das siehst du nicht kommen. Wir hatten das Gefühl, dass wir gut trainiert haben. Die Jungs waren wirklich auch scharf. Fakt ist: Du kannst als Borussia Dortmund nicht so auftreten. Das war das erste Mal mit mir, dass wir ... das war eine Nicht-Leistung, muss man ganz klar sagen. Dem stellen wir uns jetzt. Es wird auf uns draufgedroschen - zurecht auch", sagte er am DAZN-Mikrofon.

Es sei jetzt wichtig, die Lehren daraus zu ziehen, betonte der Nachfolger von Edin Terzic: "So ein Gesicht will ich nicht sehen, will ich nie wieder sehen. Das kann ich nicht akzeptieren." Eine Maßnahme, die Sahin womöglich treffen muss und direkt eine große Veränderung wäre: Das Überdenken der Entscheidung, in der Verteidigung auf eine Dreierkette zu setzen.