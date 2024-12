Die Skyblues torkeln weiter durch die Saison: Bei Aston Villa kassieren erneut eine hochverdiente Pleite.

Manchester City steckt weiter in der größten Krise in der Amtszeit von Startrainer Pep Guardiola. Der englische Serienmeister unterlag am 17. Spieltag völlig verdient mit 1:2 (0:1) bei Aston Villa. Es war die neunte Pleite in den letzten zwölf Pflichtspielen, in denen der hochkarätig besetzten Elf von Guardiola nur ein einziger Sieg gelang. City verlor auch Rang fünf an das Team aus Birmingham.

"Es war nicht gut genug, auch nicht von mir", sagte Stürmerstar Erling Haaland bei TNT. Mit dem Selbstvertrauen sei es bei den City-Profis nicht zum Besten bestellt, ein solcher Negativlauf würde "jeden Menschen" treffen. Mit Blick auf Guardiola ergänzte er: "Er wird Lösungen finden, das hat er jedes Jahr getan. Wir glauben noch immer an ihn."

Bayern-Schreck Jhon Duran (16.) und Morgan Rogers (65.) trafen für Villa, das mit zuvor drei Siegen aus zwölf Spielen auch nicht gerade in Top-Verfassung war. Stefan Ortega Moreno im City-Tor verhinderte eine höhere Niederlage, der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wurde nach einer schwachen Leistung ausgewechselt (72.). Phil Foden (90.+3) sorgte für Ergebniskosmetik.