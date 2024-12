Auswärtssieg: Auch Milan kann Napoli in der Serie A nicht aufhalten

Napoli ist nach der enttäuschenden Vorsaison wieder in Top-Form. Auch im San Siro gibt es für die Süditaliener drei Punkte.

Tabellenführer SSC Neapel ist in der Serie A weiter nicht zu stoppen. Der italienische Meister von 2023 baute mit einem 2:0 (2:0)-Sieg bei der AC Mailand um den ehemaligen Schalker Malick Thiaw seinen Vorsprung an der Spitze aus. Bei einem Spiel mehr beträgt der Abstand zu Verfolger Inter Mailand nun bereits sieben Zähler, Inter muss am Donnerstag beim FC Empoli nachziehen (18.30 Uhr).