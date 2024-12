Mit nur 24 Jahren: Erling Haaland überholt Neymar und zieht mit einer Legende des FC Chelsea gleich

Erling Haaland hat mit seinen zwei Treffern gegen Sparta Prag nächste Schritte in der Torschützenliste der Champions League gemacht.

Dank seiner beiden Treffer für den englischen Meister Manchester City beim 5:0-Heimsieg am 3. Spieltag der Champions League gegen Sparta Prag ist Stürmer Erling Haaland ein Sprung in der Torschützenliste der Königsklasse gelungen.

Durch seine Treffer in der 58. und 68. Spielminute steht der Norweger nun bei insgesamt bereits 44 Buden in der Champions League - im Alter von nur 24 Jahren ein beachtlicher Wert. Mit dieser Anzahl an Treffern schließt Haaland zu Didier Drogba, Stürmer-Legende des FC Chelsea, auf.

Zudem überholte er Neymar (FC Barcelona, PSG) und Alessandro Del Piero, der einst für Juventus auf Torejagd ging.

Haaland hat jedoch noch einen weiten Weg vor sich, um mit dem besten Torschützen der Champions-League-Geschichte gleichzuziehen: Cristiano Ronaldo. Der Star von Al-Nassr hat 141 Tore in diesem Wettbewerb erzielt.

Der einzige andere Spieler, der die 100-Tore-Marke geknackt hat, ist Lionel Messi. Dem Argentinier gelangen in der CL 129 Tore. Robert Lewandowski steht nach seinem Treffer für Barcelona beim 4:1-Sieg gegen Bayern München bei nun 97 Toren.