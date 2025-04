Mega-Angebot aus der Wüste? Saudi-Bosse bereiten wohl astronomische Offerte für Liverpool-Star Mohamed Salah vor

Um die Zukunft von Mohamed Salah halten sich hartnäckige Gerüchte. In Saudi-Arabien wird wohl ein Mega-Angebot für den Ägypter vorbereitet.

Die Verantwortlichen der saudischen Profiliga sind offenbar bereit, Mohamed Salah ein unglaubliches Angebot zu unterbreiten. Das geht aus einem Bericht der Daily Mail hervor.

Demnach soll Salah von den Saudi-Bossen ein Angebot in astronomischer Höhe erhalten, um ihm einen Wechsel in die Wüste schmackhaft zu machen. Der Offensivspieler des FC Liverpool soll sogar mehr kassieren als Cristiano Ronaldo, der bei Al-Nassr dem Vernehmen nach derzeit rund 215 Millionen Euro jährlich verdient.

Salah wird schon länger mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Bei den Reds läuft sein Vertrag im kommenden Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung des Kontraktes gab es aber wohl noch keine.

"Es ist fast Dezember und ich habe immer noch kein Angebot vom Klub bekommen", sagte der 32-jährige Stürmer nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Southampton am Sonntag. "Ich bin mehr weg als da. Ich bin enttäuscht, aber lasst uns abwarten."

Gleichzeitig ließ Salah aber durchblicken, einer Verlängerung offen gegenüber zu stehen. "Ich spiele seit vielen Jahren für den Klub", sagte er. "Es gibt keinen Klub wie diesen. Ich liebe die Fans und die Fans lieben mich. Am Ende liegt es aber nicht in meinen Händen oder in denen der Fans." Ein baldiges Karriereende schloss Salah unterdessen aus.