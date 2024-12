ManUnited abgelöst! Manchester City knackt Rekord in der Champions League

Manchester City hat mit dem Sieg gegen Sparta Prag Champions-League-Geschichte geschrieben.

Durch das 5:0 vor heimischem Publikum gegen Sparta Prag am 3. Spieltag der Champions League ist der englische Meister Manchester City in die Geschichte der Königsklasse eingegangen.

ManCity gelang damit das 26. Spiel in Folge ohne Niederlage in diesem Wettbewerb. Damit hat man Erzrivale Manchester United entthront und einen Rekord gebrochen, der 15 Jahre lang Bestand hatte.

Die Serie von United unter Trainer Sir Alex Ferguson erstreckte sich von 2007 bis 2009. Die Red Devils gewannen 2008 unter dem Schotten in Moskau auch die Champions League.

Die letzte Niederlage in der Champions League für ManCity setzte es in der Saison 2021/22 im Halbfinale gegen Real Madrid, als man im Santiago Bernabéu mit 1:3 unterlag. Die Pleite im Elfmeterschießen gegen die Königlichen in der vergangenen Saison wird nicht auf die Ungeschlagen-Serie angerechnet, da das Spiel nach Verlängerung 1:1 endete.

Stürmer Erling Haaland stand gegen Sparta wieder einmal im Mittelpunkt des Geschehens. Mit einem Volleyschuss aus dem Rückraum sorgte er für die Vorentscheidung, nachdem Phil Foden City schon früh in der Partie in Führung gebracht hatte.