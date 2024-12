Mainz 05 empfängt RB Leipzig in der Bundesliga. Wie Ihr beim Duell live mit dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Bundesliga ist nach der Länderspielpause wieder zurück. Der 7. Spieltag steht an und am heutigen Samstag (19. Oktober) stehen sechs Partien an. Um 15.30 Uhr treten in der Mewa Arena (Mainz) der 1. FSV Mainz 05 und RB Leipzig gegeneinander an.