Leon Goretzka empfiehlt sich für einen Verbleib beim FC Bayern München! Manuel Neuer spricht Klartext, Max Eberl weicht aus

Leon Goretzkas beachtliches Comeback beim FC Bayern hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Reaktionen darauf fielen unterschiedlich aus.

Die Frage war noch gar nicht zu Ende gefragt, da grätschte Max Eberl verbal schon dazwischen. "Nächste Vertragsverlängerung? Ich habe noch ein paar andere", rief der Sportvorstand des FC Bayern durch die Mixed Zone der Allianz Arena. Dabei ging es gar nicht um eine Vertragsverlängerung, sondern lediglich um eine Vertragserfüllung - und zwar von Leon Goretzka.

Bis 2026 ist der 29-jährige Mittelfeldspieler noch an den FC Bayern gebunden. Dem Vernehmen nach will Eberl den Großverdiener aber im kommenden Sommer verkaufen. Goretzkas Kaderplatz soll Tom Bischof einnehmen. Der 19-jährige kommt aller Voraussicht nach ablösefrei von der TSG Hoffenheim, angeblich steht bereits nächste Woche der Medizincheck an.

Goretzka sollte bekanntlich schon vergangenen Sommer verkauft werden, verweigerte aber einen vorzeitigen Abschied aus München und erlebt seitdem ein beachtliches Comeback. Zu Saisonbeginn schaffte er es zweimal nicht einmal in den Spieltagskader. Nach den Verletzungen von Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha rutschte er im November plötzlich in die Startelf und spielte sich seitdem an der Seite von Joshua Kimmich fest.

Obwohl Pavlovic längst wieder fit ist, begann Goretzka in drei der vergangenen vier Spielen und überzeugte jeweils. Beim 3:2-Sieg gegen den VfL Wolfsburg erzielte er einen Doppelpack und zeigte seine wohl beste Leistung dieser Saison. Per Distanzschuss traf Goretzka mit 118 km/h zum 1:0, anschließend hielt er sich symbolisch die Hände an die Ohren, später köpfelte er zum 3:1 ein. Unglücklich einzig, wie er den Ball vor dem 1:1 zum Wolfsburger Torschützen Mohammed Amoura spitzelte.