Ausgerechnet gegen Auswärtsmacht FCM gelingt Karlsruhe die Wende. Münster atmet auf, Ulm jubelt vergeblich.

Der 1. FC Magdeburg hat einen herben Dämpfer im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga kassiert. Der FCM verlor am 23. Spieltag der 2. Liga trotz einer Führung 1:3 (1:1) beim zuvor tief in der Krise steckenden Karlsruher SC und verpasste den Sprung auf den zweiten Platz. Für Magdeburg war es die erste Auswärtsniederlage seit dem 20. Oktober (1:3 beim Hamburger SV).