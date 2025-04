Klare Ansage vom Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti! Nächster Tiefpunkt für früheren BVB-Flop

In seinen zwei Jahren beim BVB hatte Reinier keine einfache Zeit. Nun steht er auch bei seinem Stammklub Real Madrid vor dem Aus.

Trainer Carlo Ancelotti hat sich mit deutlichen Worten für einen Abgang des ehemaligen BVB-Offensivspielers Reinier von Real Madrid ausgesprochen.

"Was ich empfehlen würde, ist eine Mannschaft, in der er seine Qualitäten zeigen kann. Einfach so", sagte Ancelotti gegenüber Journalisten, als er auf die Zukunft des 22-Jährigen angesprochen wurde.

Dass Reinier unter Ancelotti keine Rolle mehr spielen würde, hatte sich bereits seit längerem abgezeichnet.

So berichtete die AS jüngst, dass der ehemalige Bundesligaprofi beim amtierenden LaLiga-Meister nicht mit den Profis trainieren dürfe, obwohl dem Real-Coach wegen verlängerten EM-Urlauben zwischenzeitlich nur acht Spieler im Training zur Verfügung standen.

Neben Reinier steht angeblich auch Angreifer Álvaro Rodríguez auf der Streichliste der Königlichen. Ähnlich wie der Ex-Dortmunder darf auch er sich einen neuen Klub suchen.