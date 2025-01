Kein einziges Tor für den Verein im Jahr 2024! Hilft Jack Grealish jetzt nur noch ein Abschied von Manchester City?

Grealish hat mit City zwar gewonnen, was es zu gewinnen gibt - doch Titel sind nicht alles.

Als Manchester City im Juni 2023 den Gewinn des Triples aus Meisterschaft, FA Cup und dem lange ersehnten Triumph in der Champions League feierte, war Jack Grealish die Kultfigur der tagelangen Party. Der Mittelfeldstar ließ gefühlt kein Getränk aus und genoss buchstäblich jede Sekunde, in der er mit seinen Mannschaftskameraden die Lorbeeren für ein Jahr voller harter Arbeit erntete.

Gerade einmal eineinhalb Jahre sind seither vergangen. Doch es scheint so, als lägen zwischen dem glückseligen Grealish, der sich als Stammspieler eines herausragende Teams all seine Titelträume auf Vereinsebene erfüllt hatte, und dem Grealish der Gegenwart weitaus mehr als nur diese eineinhalb Jahre. Mittlerweile kann man sich sogar nur schwerlich vorstellen, dass Grealish bei City noch einmal so wichtig wird, wie er es in der so erfolgreichen Saison 2022/23 war.