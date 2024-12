Israel vs. Frankreich, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Israel trifft heute in der Nations League auf Frankreich. Wo das Duell live im Free-TV und Livestream zu sehen sein wird, erfahrt Ihr bei SPOX.

Frankreich ist am Donnerstag, den 10. Oktober, gegen Israel in Ungarn zu Gast. In der Bozski Aréna von Budapest soll der Anpfiff um 20.45 Uhr ertönen.

Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams liegt weit zurück und fand im Rahmen der WM-Quali im März 2005 statt. Das Endergebnis (1:1) dürfte den Israelis Mut machen. Die überragende Form von Bayerns Michael Olise, der zum ersten Mal im Kader der französischen Nationalmannschaft steht, dagegen weniger.

Doch wer zeigt den Kracher zwischen Israel und Frankreich heute im Free-TV und Livestream?