Manchester United verliert am Wochenende erneut - und ein Angreifer steht nach einem weiteren Torlos-Auftritt in der Kritik.

Die englische Presse hat sich nach der 0:1-Niederlage von Manchester United gegen Wolverhampton am Sonntag in der Premier League an United-Stürmer Rasmus Höjlund abgearbeitet. Der Däne stand im Kreuzfeuer der Kritik, nachdem er erneut ohne eigenen Treffer geblieben war.