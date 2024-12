Hansa Rostock muss in der 3. Liga gegen Alemannia Aachen ran. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Am heutigen Samstag, den 19. Oktober, stehen sich im Rahmen des 10. Spieltags in der 3. Liga Hansa Rostock und Alemannia Aachen gegenüber. Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen und im Ostseestadion in Rostock ausgetragen.