Galatasaray Istanbul vs. Sparta Prag, Europa League Zwischenrunde: Wo läuft Gala im Free-TV und Livestream?

Galatasaray Istanbul und Sparta Prag bestreiten heute ihr Hinspiel in der Zwischenrunde der Europa League. Wie Ihr beim Duell live im TV und Livestream mit dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Europa League kehrt am heutigen Donnerstag, den 15. Februar, mit den acht Hinspielen der Zwischenrunde zurück. In einer der Partien streiten auch der türkische Meister Galatasaray Istanbul und der tschechischen Meister Sparta Prag um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, das am 22. Februar über die Bühne geht.

Das heutige Hinspiel fängt um 18.45 Uhr an und wird im Istanbuler Rams Park ausgetragen.