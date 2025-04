"Fühlt sich extrem schmerzhaft an": Leroy Sané richtet nach CL-Aus des FC Bayern gegen Real Madrid emotionale Botschaft an die Fans

Leroy Sané hat sich nach dem Aus in der Champions League gegen Real Madrid mit einer emotionalen Botschaft an die Fans des FC Bayern München gewandt.

"Ich habe es zuletzt oft genug gesagt. Ich will ins Finale. Ich will diesen Titel. Für uns! Und nun wissen wir, dass das nicht passieren wird", schrieb der 28-Jährige in einem Statement auf seinem Instagram-Account.

Die Mannschaft und er selbst "habe alles gegeben, wirklich alles dafür gegeben in den vergangenen Wochen. Wir haben alle alles dafür gegeben. Aber auch nach zwei Tagen fühlt es sich extrem schmerzhaft an. Wir sind eine Mannschaft und wir verarbeiten das gemeinsam und wir werden noch stärker zurückkommen", so Sané weiter.

Unter seinem Statement fügte er außerdem die beiden Hashtags #Finaledahoam und #Miasanmia, was darauf schließen lässt, dass der Nationalspieler im kommenden Jahr, wenn das CL-Finale in der heimischen Allianz Arena stattfindet, mit dem FC Bayern in der Königsklasse neu angreifen will.