FSV Frankfurt vs. SV Darmstadt 98 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel im TV und Livestream?

Bundesligaabsteiger SV Darmstadt 98 testet am heutigen Mittwoch gegen die Regionalligisten FSV Frankfurt. Wo Ihr das Testspiel der Lilien live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

In der PSD Bank Arena in Frankfurt wird am heutigen Mittwochabend das Testspiel zwischen dem FSV Frankfurt und dem SC Darmstadt 98 ausgetragen. Der Anpfiff ist auf 19 Uhr terminiert.