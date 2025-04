Frankreich vs. Belgien, Übertragung EM 2024 live: Das Achtelfinale heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024 treffen Frankreich und Belgien aufeinander. SPOX versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen rund um die Übertragung zum Spiel.

Für beide Mannschaften verlief der letzte Gruppenspieltag alles andere als rosig. Während Frankreich aufgrund eines 1:1:Unentschiedens gegen Polen Tabellenplatz eins in Gruppe D noch an Österreich abdrücken musste, wurde Belgien nach einem 0:0 gegen die Ukraine ebenfalls nur Zweiter in Gruppe E.