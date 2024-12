"Das habe ich schon als Spieler gefordert": Vincent Kompany vom FC Bayern München nennt Lösung für die Belastungs-Problematik

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München hat die hohe Belastung für die Spieler kritisiert und einen möglichen Lösungsansatz aufgezeigt. Hier gibt es die ganze Pressekonferenz mit ihm und Sportdirektor Christoph Freund zum Nachlesen.

"Es geht nicht nur um die Spiele, sondern auch um die Reisen. Manche spielen erst in der Champions League und dann mit der Nationalmannschaft in Korea. Wenn man in der Form 70, 75, 80 Spiele macht, ist das unrealistisch", sagte Kompany bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Ich kann die Gefühle der Spieler nur unterstreichen."

Während seiner Zeit als aktiver Spieler bei Manchester City war Kompany Teil der FIFPro-Spielergewerkschaft: "Ich habe damals schon gefordert, dass es eine Maximalzahl an Spielen gibt, die ein Spieler pro Jahr spielen darf. Das sollte man begrenzen. Damit schützt man die Gesundheit und die Interessen der Klubs. Danach muss man auch an die Trainer denken, die 90 Spiele coachen."

Durch die Champions-League-Reform hat sich die Anzahl an Spielen noch einmal erhöht. Zuletzt kritisierten viele berühmte Spieler und Trainer die gestiegene Belastung. Rodri von Kompanys Ex-Klub Manchester City drohte sogar einen Streik an.

Außerdem sprach Kompany bei der Pressekonferenz über das Oktoberfest, den Gesundheitszustand von Manuel Neuer, den starken Start von Michael Olise und die schwierige Situation von Mathys Tel. Freund schloss unterdessen eine Leihe des 19-jährigen Stürmers aus Frankreich aus.