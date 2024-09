"Hauptsache sie sind am Montag fit": Vincent Kompany macht Oktoberfest-Ansage beim FC Bayern München

"Manchmal trinken wir auch Bier natürlich. Das gehört dazu", sagte Kompany bei einer Pressekonferenz am Freitag: "Wenn einer am Sonntag möchte, werde ich kein Problem daraus machen. Hauptsache sie sind am Montag fit für das Training." Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert Kompany mit seiner Mannschaft bei Werder Bremen.

Er selbst freue sich schon darauf, "bayerische Kultur zu erleben". Gleichzeitig verwies er auf seine Heimat Belgien, die ebenfalls als Bier-Mekka bekannt ist. "Das Bier da ist auch ganz besonders. Ein Zweikampf zwischen bayerischem und belgischem Bier wäre auf ganz hohem Niveau."

Besucht hat Kompany das Oktoberfest bisher noch nie, als aktiver Spieler war er mit seinem Ex-Klub Manchester City während des größten Volksfests der Welt aber schon einmal in München. "Damals war es logistisch für City ganz schwer, ein Hotel in München zu finden", erinnerte sich Kompany.