"Sieht nicht gut aus": FC Liverpool bangt um absoluten Leistungsträger

Der FC Liverpool hat den 1:0-Auswärtssieg bei Crystal Palace in der Premier League gegen Crystal Palace teuer bezahlt. Torhüter Alisson verletzte sich und droht nun länger auszufallen.

Nach der Vereitelung von Chancen durch Ismaila Sarr und Eddie Nketiah Mitte der zweiten Halbzeit hatte der Brasilianer sichtlich Probleme mit dem rechten Oberschenkel. Alisson biss zunächst auf die Zähne, in der 77. Minute allerdings setzte er sich im Strafraum zu Boden und ließ sich behandeln.

Nach einer längeren Unterbrechung ging es für ihn schließlich nicht mehr weiter. In Abwesenheit des erkrankten Vertreters Caoimhin Kelleher wurde die etatmäßige Nummer drei Vitezlsav Jaros für die Schlussminuten eingewechselt.

Eine Diagnose bei Alisson steht noch aus, erste Liverpooler Aussagen lassen aber darauf schließen, dass der Schlussmann länger außer Gefecht sein wird. Abwehrchef Virgil van Dijk sagte: "Die Verletzung sieht nicht gut aus. Es sieht nach dem Oberschenkel aus und damit hatte er vorher schon Probleme." Alisson verpasste in dieser Saison bereits zwei PL-Spiele wegen einer Oberschenkelblessur.

Liverpools Teammanager Arne Slot erklärte mit Blick auf die anstehende Länderspielpause und eine möglich Ausfalldauer Alissons: "Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Aber wenn jemand so vom Platz geht, bedeutet es normalerweise, dass er nicht in Brasiliens Kader steht. Und ich erwarte auch nicht, dass er im ersten Spiel, das wir danach bestreiten (am 20. Oktober zu Hause gegen Chelsea, d. Red.), dabei sein wird." Er gehe von "ein paar Wochen" aus, die es dauern werde, ehe der 32-Jährige wieder zwischen den Posten stehen kann.