Zum Rückrundenauftakt geht es zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg rund. Ihr braucht Infos zur Übertragung? Die bekommt Ihr hier!

Am heutigen Samstag, dem 18. Januar, hat in der Bundesliga der FC Bayern den VfL Wolfsburg zu Gast. Ab 15.30 Uhr geht es in der Allianz-Arena (München) zur Sache.

Aber wer ist im TV und Livestream dabei? SPOX hat die Antwort!