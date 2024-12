FC Bayern München vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Topspiel im TV und Livestream?

Der FC Bayern München und der VfB Stuttgart treffen in der Bundesliga aufeinander. SPOX zeigt, wie Ihr beim Spiel live mit dabei sein könnt.

Spitzenspiel in der Bundesliga! Tabellenführer FC Bayern München kriegt es am heutigen Samstag (19. Oktober) in der heimischen Allianz-Arena mit Vizemeister VfB Stuttgart zu tun. Um 18.30 Uhr geht es los.