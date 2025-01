FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellung gegen Gladbach: So könnte Vincent Kompany spielen lassen

Der FC Bayern München spielt Samstag auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Wen Vincent Kompany spielen lassen könnte, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am Samstag, 11. Januar, geht es für den FC Bayern München im Borussia-Park bei Borussia Mönchengladbach rund. Um 18.30 Uhr werden die 22 Spieler auf dem Rasen stehen, die sich in der Wintervorbereitung besonders gezeigt haben. Besonders die Bayern gehen spätestens nach der Machtdemonstration gegen RB Salzburg mit gewohnt hohen Ambitionen in das neue Kalenderjahr. Aber welche Spieler könnte Vincent Kompany spielen lassen?

SPOX stellt euch die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München vor.