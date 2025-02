Fast auf Ballon d'Or-Level und trotzdem in der Kritik: Joshua Kimmichs Verbleib beim FC Bayern München wäre das größte aller Statements

Eine Verlängerung mit Joshua Kimmich wäre das größte Statement, das der FC Bayern machen könnte.

Zu Recht durften sich Max Eberl und alle Beteiligten des FC Bayern München für einen Moment feiern lassen, als sie in der vergangenen Woche die Verlängerung von Jamal Musiala bis 2030 bekanntgeben konnten. Ein Meilenstein für den Rekordmeister. Und letztlich auch das Statement an die internationale Konkurrenz: Wir können einen Spieler, der sich seinen zukünftigen Verein quasi hätte aussuchen können, weil er so viel Qualität und Talent hat, bei uns halten.

Doch so wichtig die Verlängerung von Musiala und auch die von Alphonso Davies als Bausteine für die Zukunft waren: Das wichtigste Puzzleteil für die kommenden Jahre ist Joshua Kimmich. Der 30-Jährige spielt auf der strategisch wichtigsten Position des FC Bayern – und ist unter Vincent Kompany der Lenker und Denker der Mannschaft. Er gibt den Rhythmus vor, er bestimmt, was mit dem Ball passiert. Auch wenn das in Deutschland nach wie vor zwiegespalten betrachtet wird: Kimmich wäre für den FCB nicht zu ersetzen, sollte er im Sommer ablösefrei gehen. Und jedes Team hätte ihn gern in seinem Kader.