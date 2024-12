Erstmals in der Vereinsgeschichte! SV Elversberg übernimmt Tabellenführung in der 2. Liga

Die Tabellenkonstellation in der 2. Liga bleibt extrem eng. Nun ist erstmals die SV Elversberg Spitzenreiter.

Die SV Elversberg hat in der 2. Bundesliga erstmals in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung übernommen. Durch ein 3:0 (0:0) bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig lösten die Saarländer den SC Paderborn an der Spitze ab. Fisnik Asllani (62., 79.) sorgte per Doppelpack für den Erfolg. Maurice Neubauer (90.+1) setzte den Schlusspunkt.

Elversberg, das im engen Aufstiegsrennen seit Wochen überraschend gut Schritt hält, steht nun wie der 1. FC Köln und Paderborn bei 28 Punkten, weist aber das bessere Torverhältnis auf. Der Erfolg beim Tabellenvorletzten Braunschweig war der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Die starke Serie der Eintracht, die zuvor fünf Heimspiele nicht verloren hatte, endete damit.